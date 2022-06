Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Traktorunfall endet im Krankenhaus

Glück im Unglück hatte ein 58jähriger Mann aus Hatzenport. Am Dienstagabend, 28. Juni 2022, ereignete sich am Campingplatz gegen 18:30 Uhr ein Unfall, als ein Traktor beim Mähen in Hanglage zur Seite kippte und der Fahrer sich dadurch seinen Fuß unter dem Fahrzeug einklemmte.

Feuerwehr, Notarzt und Rettungskraftwagen begaben sich unverzüglich zur Unfallstelle. Der Verletzte wurde nach der Befreiung aus seiner misslichen Lage in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert.

Glücklicherweise entstand am Fuß keine schwerwiegende Verletzung. Der Betroffene klagte jedoch über Rückenschmerzen, die er vermutlich durch das Liegen in ungünstiger Position bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte davontrug. Quelle: Polizei