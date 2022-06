Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Immernoch beliebt – „Das innere Kind lieben lernen“-Kurs wird im Haus Felsenkeller fortgesetzt.

Dieser Kurs fördert erneut und weiterhin das Aufarbeiten von negativen Erlebnissen in der Kindheit. Haus Felsenkeller bietet ab dem 20. Juli den nötigen geschützten Raum dazu.

Wenn man in der Kindheit und Jugend in der eigenen Ursprungsfamilie nicht gelernt hat, wertschätzend und liebevoll mit sich selbst umzugehen, so beeinflusst dies auch oft das eigene Verhalten noch im Erwachsenenalter. Man ist oftmals überkritisch mit sich selbst, vernachlässigt die eigenen Wünsche und Bedürfnisse in Beziehungen und weiß nicht so recht, wie man diese erfüllen kann oder soll. In diesem Kurs können sich die Teilnehmer*innen während der monatlichen Treffen in einem geschützten und vertrauten Rahmen über die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Erfahrungen austauschen. Das Ziel des Kurses ist es diese aufzuarbeiten und zu reflektieren und ergänzend dazu Methoden und Techniken zu erlernen, die dabei helfen das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Die Begegnungen in der Gruppe und die damit einhergehende gegenseitige Bestärkung und Ermutigung, sollen einen Weg eröffnen, liebevoller und bewusster mit sich selbst umzugehen. Der Kurs richtet sich vornehmlich an Menschen, deren Beziehungen durch den Kontakt zu suchtkranken Menschen beeinträchtigt waren oder sind. Die Treffen finden regelmäßig am dritten Mittwoch eines Monats statt, vom 20. Juli an insgesamt sechsmal. Die Gebühr beträgt 192 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.