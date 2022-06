Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz schult die kommunalpolitisch aktiven Seniorenbeiräte in digitaler Kommunikation

Digitale Kommunikation ist mehr als eine Problemlösung. Richtig eingesetzt bedeutet Digitalisierung eine Bereicherung und Belebung durch neue Chancen. Die Landesleitstelle „Gut leben im Alter“ sorgt gemeinsam mit der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e.V. für Rückenwind bei der Arbeit der Seniorenbeiräte des Landes. Sie lädt die seniorenpolitisch Aktiven von Juni bis August dieses Jahres zu einer modularen Weiterbildung ein, mit der sie die örtliche Zusammenarbeit stärken und durch neue Aspekte der medialen Öffentlichkeitsarbeit erweitern können. „Zusammenarbeiten zu können, auch ohne Fahrstecken zu bewältigen, ist für uns Ehrenamtliche ein großer Vorteil“, betont Dr. Günter Gerhardt. Als Vorsitzender der Landesseniorenvertretung in Rheinland-Pfalz schätzt er die Chancen der digitalen Kommunikation, denn er kennt die weitläufigen ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz.

Sozial- und Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer beobachtete: „Die Corona-Pandemie war der Eisbrecher für mehr digitale Kommunikation. Sie hat Videokonferenzen in die Gemeindeverwaltungen und die Wohnzimmer gebracht. So wurden sie zu etwas ganz Alltäglichem.“ Daher appelliert Schweitzer: „Davon sollen besonders die seniorenpolitisch Aktiven in den Orts- und Verbandsgemeinden sowie in den Stadt- und Kreisverwaltungen profitieren. Nutzen Sie die kostenlose Weiterbildungsmöglichkeit und melden Sie sich an“, fordert er die knapp hundert aktiven Seniorenbeiräte und ihre örtlichen Vertreterinnen und Vertreter auf.

Das Konzept der Online-Seminare ist für alle Wissensniveaus geeignet. Lediglich ein PC oder Tablet, ein Onlinezugang und eine E-Mail-Adresse sind erforderlich, um mitmachen zu können. Für technische Fragen gibt es zudem Telefonsprechstunden zwischen den Modulen. Interessierte ohne eigene Geräte können die benötigte Technik über die Digital-Botschafterinnen und –Botschafter zeitlich befristet ausleihen.

Inhaltlich werden die Teilnehmenden an Grundlagen von Videokonferenzen, cloudbasierte Anwendungen sowie Dokumenten- und Filmarbeit herangeführt. „Handys und Tablets sind zum Fotografieren und Filmen geeignet. Hier schlummert großes Potential für die regionale Öffentlichkeitarbeit der Vereine“, ist Referent und Medienpädagoge Marvin May (medien+bildung.com) überzeugt. Videofilme öffentlichkeitswirksam gestalten und bearbeiten ist das dritte Modul der Fortbildungsreihe, die in drei Bausteine gegliedert ist.

Baustein eins „Kommunikation“ findet im Juni 2022 statt; der zweite Baustein „Digitale Dokumentenarbeit“ beginnt am 21. Juli 2022 und der dritte Baustein „Filmen für die Öffentlichkeitsarbeit“ beginnt am 11. August 2022.

Die Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV e.V.) hat die Konzeption der Weiterbildungsmodule gemeinsam mit der Landesleitstelle „Gut leben im Alter“ und dem Umsetzungspartner medien+bildung.com entwickelt. So entstand ein auf die kommunalen Seniorenbeiräte in Rheinland-Pfalz zugeschnittenes Programm. Allen gemeinsam war wichtig, dass die Weiterbildungsmodule niedrigschwellig konzipiert sind. Das beginnt schon bei den Begrifflichkeiten und der Sprache.

Die Weiterbildung wird auf der Grundlage des Projektes „Digital in die Zukunft“ der Leitstelle „Ehrenamt“ der Staatskanzlei umgesetzt und mit Mitteln des Projektes gefördert. Die inhaltliche Ausgestaltung sowie die Umsetzung der Online-Module leistet die medien+bildung.com GmbH, eine Tochter der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.