Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

THALHAUSEN – Gesangverein Thalhausen gibt Liederabend in Mehrzweckhalle Thalhausen

Lange mussten die Chöre des Gesangvereins Thalhausen pausieren. Jetzt wird fleißig für den nächsten öffentlichen Auftritt geprobt. Am 9. Juli um 19.30 Uhr ist es soweit. Dann stehen die Chöre des Gesangvereins Thalhausen mit dem Frauenchor Quodlibet aus Rübenach auf der Bühne der Mehrzweckhalle in Thalhausen. Für den Gesangverein treten der Männerchor, der Gemischte Chor und der Junge Chor auf. Alle Chöre singen unter der Leitung von Wolfgang Fink.

„Wir freuen uns wieder auftreten zu können und den Menschen eine Freude zu machen“, erklärt der Vorsitzende Friedhelm Kurz. Das Konzert wird etwa zwei Stunden dauern. In der Halle stehen Tische und Stühle und für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt. Der Eintritt ist übrigens frei.

Es erwarten Sie am 9. Juli ab 19.30 Uhr Lieder wie zum Beispiel das Kölsche Lied „Stääne“, den Rocksong „Bohemian Rhapsody“, „Major Tom“ oder „Shallow“ von Lady Gaga. Der Gesangverein freut sich Sie an diesem Abend in der Mehrzweckhalle in Thalhausen begrüßen zu dürfen.

Foto: Der gemischte Chor bei der Probe. Foto: Gesangverein Thalhausen