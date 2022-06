Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

DIERDORF – Einweihung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges in Elgert und Tag der offenen Tür

Am Sonntag wurde das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Feuerwehr Elgert offiziell seiner Bestimmung im Rahmen des Tages der offenen Tür übergeben und von Pfarrer Eickhoff eingesegnet.

In den letzten Jahren ist die Mannschaftsstärke der Einheit Elgert ständig bis auf 21 Mitglieder gewachsen. Es stand jedoch nur ein Fahrzeug mit fünf Plätzen zur Verfügung. „Wichtig ist es, dass wir die Mannschaft mit eigenen Fahrzeugen zur Einsatzstelle bringen und nicht mit eigenen Pkw, die im Zweifel, je nach Einsatzstelle, im Weg stehen“, erklärte Wehrleiter Andreas Schmidt bei seiner Ansprache bei der Schlüsselübergabe des Fahrzeugs.

Der Ursprungsgedanke kam 2019 auf, ein gebrauchtes MTF zu kaufen. Der Kaufpreis für ein solches Fahrzeug lag bei rund 15.000 Euro. Die Finanzierung sollte durch 3.000 Euro Spendengelder, 5.000 Euro vom Förderverein und 7.000 Euro von der Verbandsgemeinde erfolgen. Eine Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der Westerwaldbank brachte bis November 2019 die unglaubliche Summe von 12.000 Euro zusammen. So kam es zu dem Entschluss doch ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Das Land stellte einen Zuschuss von 13.000 Euro in Aussicht, sodass der Anschaffungspreis von rund 60.000 Euro überschaubar wurde. Ende 2021 konnte das Fahrzeug dann beim Hersteller in Oberderding abgeholt werden.

Das Fahrzeug dient auch als Träger für die neue mobile Sirene und kann als Lautsprecherwagen kreisweit genutzt werden. Den ersten Einsatz hatte es zur Warnung der Bevölkerung vor der starken Rauchentwicklung beim Brand der Bäckerei in Dernbach am 4. März 2022 bereits absolviert.

Ortsvorsteher und Bürgermeister Manuel Seiler konnte neben vielen Feuerwehrkameraden und Bewohner auch eine Delegation aus der Partnerstadt Krotoszyn und den Freundeskreis begrüßen. Der dortige Bürgermeister Franciszek Marszałek erzählte bei seinem Grußwort, dass er selbst Feuerwehrmann in Krotoszyn ist.

Wehrführer Thomas Theis und Manuel Seiler dankten den politischen Gremien und den Spendern für die Unterstützung beim Kauf des Fahrzeuges. Die durch das zusätzliche Fahrzeug erforderlichen Umbauten am Feuerwehrhaus in Elgert ist mit einer Vielzahl von Stunden durch die Kameraden der Wehr in Eigenleistung übernommen worden. Die Materialkosten hat die Stadt Dierdorf übernommen, dafür wurde dem anwesenden Bürgermeister Thomas Vis gedankt.

Direkt nach der Einsegnung des Fahrzeuges durch Pfarrer Eickhoff und der offiziellen Schlüsselübergabe konnten die Besucher eine Vorführung der Jugendfeuerwehr verfolgen. Es wurde ein Löschangriff simuliert. Ein Highlight für die anwesenden Kinder war, dass sie selbst den Schlauch einmal halten und spritzen durften. Stolz und Freude war in die Gesichter geschrieben. Mittags gab es gegrilltes und nachmittags Kaffee und Kuchen.

Foto: (v.l.): Patrick Potschka, Stellvertretender Wehrfüher, Thomas Theis, Wehrführer, Thomas Vis, Stadtbürgermeister, Andreas Schmidt, Wehrleiter, und Manuel Seiler, VG-Bürgermeister. Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf