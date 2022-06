Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

MONTABAUR – NANA ANSARI – DIE GEORGISCHE TAFEL in Montabaur

„Nirgendwo sonst, in keinem anderen Bereich des alltäglichen Lebens ist der Georgier so ernst und so konsequent im Befolgen der Regeln wie an der Tafel.“ So heißt es im Beitrag von Zurab Kiknadze. Das Buch führt seine Gäste mit 151 Rezeptbeispielen in die Esskulturgeschichte und die Traditionen der Gastlichkeit Georgiens ein. Einige dieser Rezepte werden an diesem Abend im Café b-05 nachgekocht und vielleicht – vielleicht auch nicht gemäß den Regeln der georgischen Tafel serviert.

Nana Ansari stammt aus Georgien und lebt als Künstlerin in Wien. Sie betreibt dort das Café Ansari, ein georgisches Restaurant.

Freitag, 01. Juli 2022: Nana Ansari / Michael Baiculescu: Die georgische Tafel (Montabaur). Tickets: Ticket Regional: Westerwälder Literaturtage (ticket-regional.de). Im Café b-05 Kunst- und Kulturzentrum, Im Stadtwald 2, in 56410 Montabaur am 01. Juli 2022 ab 19.00 Uhr. VVK: € 25,00

Abendkasse: € 27,50