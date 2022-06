Veröffentlicht am 28. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Siegtal pur“: Sonderzüge zum „Radler-Sonntag“ – Vorarbeiten laufen planmäßig

Jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis zur diesjährigen Auflage von „SIegtal pur“: Entlang der Sieg kann am kommenden Sonntag, dem 3. Juli, wieder nach Herzenslust geradelt werden. Wie in jedem Jahr unterstützt die Deutsche Bahn das Event mit Sonderzügen.

Die Bahn macht mobil

Die planmäßigen Zugverbindungen von Regionalexpress, Regionalbahn und S-Bahn im Siegtal werden am Sonntag durch den Einsatz von Sonderzügen aufgestockt. Zwölf zusätzliche Pendelfahrten zwischen Köln bzw. Siegburg und Siegen stehen für die schnelle Beförderung der Radler zur Verfügung. Wegen der Zuglänge können die Sonderzüge nur an den „RE“-Haltepunkten zwischen Siegburg und Siegen halten.

Einen weiteren Service hat die Deutsche Bahn für den Streckenabschnitt Au bis Wissen geplant: Die S-Bahn von Köln wird nicht wie üblich in Au enden, sondern an „Siegtal pur“ zusätzlich bis Wissen verkehren und so den planmäßigen Regelverkehr der Regionalbahn erweitern. Hiervon profitieren besonders Inline-Skater, die wegen der Routenführung über befestigte Wirtschaftswege zwischen Wissen und Etzbach diese Strecken nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.

Um Verspätungen der Züge zu verhindern und im Interesse einer planmäßigen und überschaubaren Abwicklung appellieren die Verantwortlichen von „Siegtal pur“ an die Fahrgäste, die erkennbaren Sonderzüge für den Fahrradtransport zu benutzen und möglichst auf den Regelverkehr zu verzichten.

Die Fahrpläne der Sonderzüge sind in den Bahnhöfen ausgehängt und im Internet unter www.naturregion-sieg.de abrufbar.

Straßensperrungen ab 7 Uhr

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu Missverständnissen bezüglich der Straßensperrungen gekommen ist, weisen die Veranstalter ausdrücklich drauf hin, dass die komplette Veranstaltungsstrecke für den KFZ-Verkehr bereits ab 7 Uhr gesperrt ist. Veranstaltungsbeginn ist um 9 Uhr, das Ende ist um 18 Uhr. Die Strecke ist aber auch dann nicht direkt befahrbar, da die Sperrungen erst nach und nach wieder aufgehoben und Absperrgitter abtransportiert werden müssen.

Vorarbeiten laufen planmäßig

Nach zweijähriger Pause mussten in diesem Jahr etwas umfangreichere Freischneide- und Befestigungsarbeiten am Siegufer im Bereich von Wissen-Pirzenthal und Etzbach vorgenommen werden, damit die THW-Brücke über die Sieg wieder aufgebaut werden kann. Der Aufbau erfolgt in dieser Woche.

„Siegtal“ pur wird unterstützt von den Sparkassen Siegen und Westerwald-Sieg, der Krombacher Brauerei, der Erzquell-Brauerei und der Westerwald-Brauerei und unzähligen ehrenamtlichen Helfern, ohne die die Veranstaltung nicht möglich wäre.

Weitere Informationen für die einzelnen Streckenabschnitte:

Siegburg – Windeck/Au: 02292-9562023

Au/Fürthen – Kirchen – Mudersbach: 02681-812084

Niederschelden – Netphen: 0271-3331020