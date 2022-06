Veröffentlicht am 27. Juni 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Ausgelöster Heimrauchmelder führt zu Feuerwehreinsatz

Am frühen Montagmorgen, 27. Juni 2022, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in Linz alarmiert. Da an dem Wohnhaus niemand öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Glücklicherweise konnte im Gebäudeinneren keine Ursache für die Alarmauslösung festgestellt werden und die Einsatzkräfte rückten unverrichteter Dinge wieder ab. Quelle: Polizei