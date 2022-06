Veröffentlicht am 27. Juni 2022 von wwa

IRLICH – Patrozinium in Irlich

Das Fest der Namenspatronen Peter und Paul wird seit Menschengedenken in der Pfarrgemeinde an Rhein und Wied begangen. Nur in den letzten beiden Jahren ist die beliebte Kirmes Pandemiebedingt ausgefallen. Im letzten Jahr hatte es den Freiluft Gottesdienst zum Namenstag der Apostel draußen vor der Kirchentür gegeben, brav mit Maske und Abstand. In diesem Jahr fand er drinnen in der Schützenhalle statt. Maske und Abstand waren Geschichte und draußen auf der Wiese warteten nach dem Festgottesdienst, der als Familiengottesdienst in der Schützenhalle begangen wurde, die obligatorischen Buden und das Kinderkarussell. Fast wie früher, nur etwas kleiner. Gleich 3 Kirmesjahrgänge hatten ihren Auftritt, denn die beiden letzten waren ja Pandemiebedingt ausgefallen. Nach dem Umzug des MFZ mit Marsch und Gesang durchs Dorf zum Schützenplatz starteten am Freitag die Feierlichkeiten, die üblicherweise bis Montagabend dauern. Bis auf ein paar Regentropfen am Freitag hatte der Schutzpatron Petrus das Wetter im Sinne der Kirmesbesucher geregelt, die mal wieder bis in die frühen Morgenstunden ihren Spaß hatten. (mabe) Fotos: Marlies Becker