Veröffentlicht am 27. Juni 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Landsommer bietet Genusserlebnisse – Von Ende Juni bis Anfang September laden Gastronomen und Erzeuger der Naturgenuss-Regionalinitiative zu sommerlichen Angeboten zwischen Rheintal und Westerwald ein.

Eine der schönsten Zeiten für Naturerlebnis und Genuss ist der Sommer. Hier können das Rheintal und der Westerwald ihre Reize in besonderer Weise ausspielen. Die Lust auf „Open Air“-Vergnügen ist gerade jetzt bekanntlich hoch und so ziehen sich viele schöne Regionalveranstaltungen, oftmals als Outdoor-Erlebnis konzipiert, wie ein grünes Band durch die Sommermonate. Ungezwungenes Genießen mit sommerlicher Leichtigkeit und das Kennenlernen beteiligter Naturgenuss-Partner steht im Mittelpunkt des Veranstaltungsreigens, der quasi vor der eigenen Haustüre stattfindet.

Das Höferadeln rund um Altenkirchen und Flammersfeld bietet beispielsweise am 10. und 16. Juli zwei individuell zu meisternde Rundtouren durch die schöne Westerwälder Landschaft mit Hofbesuchen sowie Erfrischungs- und Einkaufsmöglichkeiten entlang der Strecke an. Mehr Genussradeln, denn sportliche Ertüchtigung, wobei die Streckenverläufe durchaus anspruchsvoll sind.

Im Kannenbäckerland wartet am 31. Juli eine geführte Wanderung mit einem regionalen Picknick-Imbiss unterwegs, in Weingütern in Leutesdorf locken heimische Käse-Wein-Verkostungen wie auch Hof- und Weinbergspfirsich-Feste. Im Asbacher Land gibt es Ende Juli die Kräuterwoche beim Naturgenuss-Gastgeber, in Leubsdorf am Rhein am 9. 07. die Wildkräuterführung mit Verkostung, am 17.07. Walderlebnis und Pfifferling Genuss in Hümmerich, den Regionalprodukte-Kochworkshop am 17.08. in Neuwied, den Regionalklassiker Rheinischer Sauerbraten zur Buchholzer Kirmes beim Naturgenuss-Gastgeber Ende Juli und noch viele weitere Angebote stellen sich über den Sommerzeitraum auf der Internetseite des Regionalprojekts ein.

Die Initiative „Naturgenuss“ wächst derweil weiter zwischen Rheintal, Wiedtal, Westerwald und Sieg. Die Gemeinschaftsinitiative von Naturpark Rhein-Westerwald und der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied ist seit 2019 in Sachen Naturerlebnis und Regionalgenuss am Start. Sie kooperiert mit der Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder und besitzt mittlerweile über 50 Partner-Betriebe aus Gastronomie, Landwirtschaftlicher Erzeugung und Manufaktur.

Landrat Achim Hallerbach freut sich über die Entwicklung des Naturgenuss-Regionalprojekts und ist sich sicher, dass in den kommenden Monaten noch weitere Gastronomen und Direktvermarkter die Initiative rund um gute regionale Produkte für sich entdecken. „Erklärtes Ziel ist es, ein regionales Netzwerk wie auch eine Vermarktungsinitiative für Gastronomen und Regionalerzeuger aufzubauen, um damit mehr Regionalität ins Glas und auf den Teller in heimischen Gaststätten und Restaurants zu bringen, aber auch den Einkaufskorb des Endverbrauchers mit mehr regionalen Produkten zu füllen“, betont der Kreischef.

Auch Irmgard Schröer vom Naturpark Rhein-Westerwald und Projektleiter Jörg Hohenadl von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied sehen sich als Initiatoren und Kümmerer der Naturgenuss-Initiative bestätigt. Ihnen ist die Verbindung von Naturerlebnis und Genussregion wichtig: „Gleichzeitig soll das besondere Prädikat der Naturparkregion aber auch der allgemeine Wert von Landwirtschaft und guten regional erzeugten Nahrungsmitteln noch mehr ins Bewusstsein von Gästen und Bewohnern gleichermaßen gelangen. Ganz nach dem Motto „Die Natur erleben und dabei die Region schmecken und entdecken“.

Es lohnt sich über den gesamten Sommer immer wieder unter www.naturgenuss-partner.de vorbeizuschauen, um unter dem Motto „Landsommer“ interessante Angebote der einzelnen Veranstalter zu finden!

Foto: Gastronomen und Erzeuger der Regionalinitiative laden zu sommerlichen Landpartien mit Genusspotenzial vom Rheintal bis in den Westerwald ein.