MARENBACH – Katharina Eschemann holt den Königsvogel von der Stange

Die Schützenjugend hatte am Samstag, 25. Juni 2022, in der Mittagszeit mit der Findung ihrer neuen Majestät vorgelegt und Leonard Theis ermittelt. Ab 14:30 Uhr waren die Senioren des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach an der Reihe.

Schützenmeister Michael Gansauer verlas die Königsordnung und bat die Vereinsmitglieder um rege Beteiligung. Den ersten Schuss setzte König Boris Masuch, danach starteten die Schützen in zuvor ausgeloster Reihenfolge.

Die Preise des Königsvogels sicherten sich: Die Krone Mandy Masuch mit dem 4. Schuss, den Reichsapfel Manfred Engelbert (54), das Zepter Harald Roezel (89), die rechte Schwinge Jörg Düvel (121), die linke Schwinge Daniel Liebegott (130), den Stoß Ina Derkmann (190), den Kopf und die damit letzte Trophäe bekam Herman Roezel (190).

Danach wurde es Ernst, nur noch der Rumpf war übrig und nun sollte sich entscheiden wer die Grönner Schützen im Jahr 2022/23 als König vertritt. Erst auf den dritten Aufruf folgten Vanessa Krämer, Ina Derkmann, Katharina Eschemann, Björn Trepper, Michael Gansauer, Rene Liebgott und Hans Dietrich Ackermann. Mit dem 155 Schuss stand mit Katharina Eschemann die neue Königin des SV Marenbach fest. Fotos: Renate Wachow