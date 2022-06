Veröffentlicht am 26. Juni 2022 von wwa

MARENBACH – Leonard Theis wird beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach neuer Kronprinz

Nach über zwei Jahren Pause begann, wie auch bei anderen Schützenvereinen, das Schießen um die Majestätenwürde. Im Marenbach begann am Samstagvormittag, 25. Juni 2022, um 11:15 Uhr die Schützenjugend. Die Zahl der Teilnehmer hielt sich mit sechs Personen in Grenzen. Sie wetteiferten um die Preise des Kronprinzenvogel. Teilnehmer waren Julian Schäfer, Lena Liebegott, Milena Roezel, Leonard Theis, Melissa Heiden und Luisa Koch. Fünf der Preise sicherte sich alleine Melissa Heiden. Sie schoss sich die Krone mit dem 57. Schuss, die linke Schwinge (164), die rechte Schwinge (118) und den Stoß (225). Der Kopf ging mit Schuss 306 an den späteren Kronprinzen Leonard Theis. Zum Kronprinzenschiessen traten Milena Roezel, Lena Liebegott, Leonard Theis an. Der Kampf gestaltete sich sehr spannend. Nach dem der Rumpf sich mehr und mehr gegen den Uhrzeigersinn drehte, beendete Leonard Theis mit 111 Schuss die Schaukelei. Er wird am Samstag, 23. Juli 2022 zum neuen Kronprinzen gekrönt.