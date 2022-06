Veröffentlicht am 26. Juni 2022 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Nötigung im Straßenverkehr auf der L 280

Samstagmittag, 25. Juni 2022, gegen 13:55 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf eine Person auf der Fahrbahn der L280 von Wehbach aus in Richtung Niederfischbach. Die Person stand mittig auf der Fahrbahn, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen oder ihr Fahrzeug abbremsen mussten. Die Person konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen und zunächst in Schutzgewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei