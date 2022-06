Veröffentlicht am 26. Juni 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall an der Einmündung Tiergartenstraße/Steinerother Straße in Betzdorf

Samstagmittag, 25. Juni 2022, ereignete sich gegen 14:06 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und Motorradfahrer an der Einmündung Tiergartenstraße/Steinerother Straße in Betzdorf. Der PKW-Fahrer befuhr die Tiergartenstraße aus Bruche kommend und beabsichtigte nach links auf die Steinerother Straße aufzufahren, übersah aber den von links auf der Vorfahrtsstraße herannähernden Motorradfahrer, in dessen Verlauf es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Quelle: Polizei