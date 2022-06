Veröffentlicht am 26. Juni 2022 von wwa

SCHÖNSTEIN – St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein

Am Sonntagmorgen, 26. Juni 2022, war es endlich wieder soweit: Die Heisterkapelle, ganzer Stolz der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein, war Treff- und Ausgangspunkt der traditionellen Johanniprozession. An den Tagen rund um den 24. Juni begeht man im Schlossdorf den uralten „Johannisbrauch“, wobei Johanniskreuze viele Häuser schmücken. Vor dem Fachwerkkirchlein auf dem Heister hoch über Schönstein konzelebrierte Pater Sebastian Kreit, selbst aus Schönstein stammend und Pfarrer in Kloster Pernegg (Niederösterreich), eine Hl. Messe mit den Schützenbrüdern. Versammelt hatten sich weiterhin Gläubige aus dem Wisserland. Nach dem Schlusssegen trug Pater Sebastian das Allerheiligste in einer Monstranz zur nächsten Station, der Ruine der alten Schönsteiner Pfarrkirche mitten im Ort. An der Prozession unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen nahmen natürlich auch die frischgebackenen Schützenmajestäten teil. Der große Festumzug beginnt um 15 Uhr mit dem Antreten der Schützen. Dann holt man den Schützenkönig mit seinem Hofstaat ein und marschiert durch den ganzen Ort. (bt) Fotos: Bernhard Theis