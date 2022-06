Veröffentlicht am 25. Juni 2022 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schützenkönigresidenz hergerichtet – das Schützenfest, es kann beginnen!

Mit tatkräftiger Unterstützung seiner „Untertanen“ hat Schönsteins nagelneue Schützenmajestät Heiko I. (Landwehr), hier rechts im Bild, seine Residenz an der Schlossstraße mitten im Ort herausgeputzt. Nach dem Standkonzert um 18 Uhr werden ihn die St. Sebastianus-Schützenbrüder dort am heutigen Samstag begrüßen und abholen. Der Umzug führt dann wie gewohnt zum Festzelt am Sportplatz. Am Sonntag beginnt der höchste Schönsteiner Feiertag um 9 Uhr mit der traditionellen Johanniprozession. Eine halbe Stunde später feiert man den beliebten Festgottesdienst an der Heisterkapelle. (bt) Foto: Bernhard Theis