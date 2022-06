Veröffentlicht am 26. Juni 2022 von wwa

OBERLAHR – Feuerwehrfest Oberlahr 2022

Am Sonntag, den 10. Juli 2022, veranstaltet die Feuerwehr Oberlahr wieder das traditionelle Feuerwehrfest rund ums Feuerwehrhaus an der Brucher Straße. Los geht’s um 11.30 Uhr mit der offiziellen Indienststellung der neuen Fahrzeuge. Bürgermeister Fred Jüngerich wird die Übergabe des neuen HLF10, des MZF2 und des Rettungsbootes vornehmen, die bereits in 2020 durch die Verbandsgemeinde angeschafft wurden. Die anschließende Einsegnung wird Pfarrer Olzem vom katholischen Seelsorgebereich Rheinischer Westerwald vornehmen.

Das Westerwald-Orchester Oberlahr unterhält an dem Tag die Gäste mit einem Sommerkonzert. Zudem wird die Jugendfeuerwehr mit einer Hüpfburg und einigen Spielstationen für viel Vergnügen bei den kleinen Besuchern sorgen. Am Nachmittag wird im Schulungsraum Kaffee und Kuchen gereicht und der Eiswagen fährt auf dem Hof vor. Zudem können sich interessierte Gäste über die Arbeit und den Fuhrpark der Feuerwehr Oberlahr informieren, den die Wehrleute an dem Tag im Hof ausstellen werden. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Über viele Besucher an dem Tag freut sich die Mannschaft des Löschzuges Oberlahr, die Jugendfeuerwehr sowie der Förderverein.