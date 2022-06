Veröffentlicht am 25. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kröten im Gepäck: Reptilienexperte besuchte Kinderplanet

Da staunten die künftigen Schulkinder der städtischen Kindertagesstätte Kinderplanet in Heimbach-Weis nicht schlecht. Als sie sich wie gewohnt mit ihren Erzieherinnen zum Schulkindprojekt trafen, war noch jemand anwesend: Patrick Meyer aus der Reptilienauffangstation in Polch. Er hatte Verschiedenes zum Thema Frösche mitgebracht, denn damit beschäftigen sich die Schulkinder seit einigen Wochen. Zunächst berichtete Meyer jedoch von seiner Arbeit, listete auf, welche Tiere bei ihm im wohl „wildesten Haus der Eifel“ leben, und warum viele der aufgenommenen Tiere Hilfe brauchen. Die Kinder bestaunten verschiedene lebende Tiere, darunter auch Kakerlaken und Grillen, die zum Füttern der Frösche verwendet werden. Zudem präsentierte Meyer den Mädchen und Jungen einen präparierten Skorpion; Anfassen war erlaubt. Das Highlight der Stunde war jedoch Mandy, ein brasilianischer Schmuckhornfrosch, den die Kinder genau betrachten durften. Nach all den erhaltenen Informationen warten die Kinder nun umso gespannter darauf, wann aus den Kaulquappen im Aquarium endlich Frösche werden. Die verschiedenen Wachstumsstadien werden genauestens beleuchtet. Themen der nächsten Schulkinder-Treffen sind dann Speiseplan und Lebensraum der Frösche.