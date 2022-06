Veröffentlicht am 26. Juni 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Zurück auf der Wettkampfbühne – Lauftreffler des VfL Waldbreitbach beim Deichlauf erfolgreich

Seit Wochen schon überzeugen die jugendlichen Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach im Trikot der LG Rhein-Wied bei unterschiedlichen Veranstaltungen. Doch auch die gesetzteren Jahrgänge, die sich regelmäßig zum Laufen verabreden, sind nach der Corona-bedingten Unterbrechung wieder auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt. So nutzten Mitglieder des vereinseigenen Lauftreffs den Neuwieder Deichlauf, um sich mit der regionalen Konkurrenz zu messen. Hier galt es, im Hauptlauf zehn Kilometer zu bewältigen.

Erfolgreich dabei waren: Monika Engler (2. W50), Ivana Tevih (2. W40), Sylvia Wilhelms (4. W50), Melanie Glitza (4. W35) – ihre Tochter Ariane wurde 11. im 1.000m-Lauf der Mädchen W11 –, Wolfgang Bernath (2. M60), Eugen Gerhards (1. M65), Michael Herbst (8. M50), Steffen Heiligenschmidt (6. M40) und Fred Höhns (6. M65).

„Sollte es sich die Pandemie nicht anders überlegen, wird der VfL-Lauftreff künftig sicherlich wieder bei zahlreichen Volksläufen vertreten sein“, blickt Wolfgang Bernath, Leiter des Lauftreffs und Vorsitzender des VfL Waldbreitbach, in die sportliche Zukunft. Die Ergebnisse wurden standesgemäß mit einem gemeinsamen Abendessen beendet.

Informationen zum Lauftreff, der sich immer mittwochs um 18 Uhr am Waldbreitbacher Sportplatz (Jahnstraße) trifft, gibt es bei Wolfgang Bernath per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Ein Überblick über das sportliche Angebot des Vereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de.