Veröffentlicht am 26. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der Traum vom Bio-Gemüsegarten wird wahr – Kompaktkurs der Kreisvolkshochschule vermittelt Grundwissen an drei Abenden

Am Mittwoch, dem 6. Juli, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Kurs „Der kleine Bio-Gemüsegarten“. Gerade richtig zur Spätsommer- und Herbstsaison lernen Einsteiger ohne Vorkenntnisse, wie leicht der Anbau von Salat, Möhren und Co. auch in diesen Monaten gelingen kann. Die Anlage der Beete, Einsaaten, Pflanzungen und die Pflege übers Jahr werden gut nachvollziehbar erläutert. Dazu gibt es ausführliche Handouts, viele Tipps aus der Praxis und kleine Überraschungen. Der Kurs umfasst insgesamt drei Termine, jeweils mittwochs von 19 bis circa 20.30 Uhr. Kursleiterin ist Julia Hilgeroth-Buchner. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Am 6. Juli startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Kurs „Der kleine Bio-Gemüsegarten“. (Foto: KVHS)