Veröffentlicht am 30. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – SAALÜ! Knallbunte, aberwitzige Komödie um Aufstieg & Fall einer Königin am 10. Juli in Neitersen

Im Singspiel mit Staatsakt und Audienz, einer Produktion des Kultursommers RLP, erklärt Neitersen sich zum unabhängigen Königreich! Eine rechtliche Grauzone der Artikel 49 (Absatz 7) und 50 (Absatz 3) der Rheinland-Pfälzischen Landesverfassung mache dies möglich, sagt Ortsbürgermeister Klein und freut sich auf sprudelnde Steuereinnahmen. Das Dorf will nicht nur die Hunde-, sondern alle Steuern vereinnahmen und ausgeben!

Bürgermeister Fred Jüngerich und Landrat Dr. Peter Enders sollen, wie aus gut informierten Kreisen um Jenny Triesch verlautet, „not amused“ sein. Der direkt betroffene Obernauer Ortsvorsteher Mirko Müller hat sich noch nicht geäußert.

Eine königliche Familie jedoch ist schon gefunden: Königin SASSI (Saskia Kästner), die in quasi direkter Linie abstammt von Elisabeth Amalie Eugenie, einer Prinzessin aus der herzöglichen Nebenlinie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen des Hauses Wittelsbach, die später als Sissi Karriere machte. Ihr Schwippschwager Prinz DERRICK (Dirk Rave) ist Hofkomponist und Hofarchitekt. Finanzminister des Königreiches ist er auch. Auch Verteidigungsminister. Und überhaupt Minister für alles andere. Herzogin ZÄSI (Cécile Rose), französische Cousine der Königin, ist Chefin des KöDöGe (Königlich-dörflicher Geheimdienst), Graf NANZI (Henry Nandzik) Zeremonienmeister und Kammerdiener ihrer Majestät.

Neben diesen ROYALS, vier begnadigten Musikern, Sängern und Komikern, haben viele Neiterser Ämter in der neuen Dynastie übernommen und bereiten sich seit Wochen auf den Machtwechsel vor – gemunkelt wird, der ehrenwerte Jürgen Greis stehe, obgleich Weyerbuscher, als Haus- und Hof-Filmer zur Verfügung.

Unter großer Beteiligung der Bevölkerung hat Bürgermeister Klein mit seinem Gemeinderat bereits die feierliche Umbenennung des des Flughafens der Modellfluggruppe in „Königin-Sassi-Airport“ vorgenommen! Mario Müller soll in Zukunft die – GottseiDank – zierliche Königin zu Staatsbesuchen fliegen. Und zuhause im Geheimen sollen unter der Anleitung von Nils Weidner viele neue Untertanen Hofknicks und Kratzfuß geübt haben.

Bei der Krönungsfeierlichkeit wird unter dem Dirigat von Christiane Oettgen ein von Frank Bettgenhäuser zusammen gebrachtes Konzert für Traktoren gegeben. Bürgermeister Klein hat dabei den Solopart an der Motorsäge übernommen und eine neue Nationalhymne gedichtet.

Beim feierlichen Einzug der Königin in die Wiedhalle wird Königin SASSI von ihrer Leibgarde, der freiwilligen Feuerwehr unter dem Kommando von Stefan Jung, begleitet.

Der Chor Alfone, ernannt zum königlichen Staatschor, singt unter dem Dirigat von Sir DERRICK höchstselbst eine Art Krönungsmarsch. Simone und ihr Sohn Elias Bellersheim mischen musikalisch mit. Königliche Haus- und Hofberichterstatterin ist Tatjana Lanio.

Doch hat diese Dynastie, wie sich im Laufe des Abends herausstellen wird, abgesehen von Vetternwirtschaft, Ämterhäufung und absurden Plänen zum Bau eines Schlosses mit integriertem multikulturellen Staatsorchester, für das dem designierten Intendanten Helmut Nöllgen ein Millionenetat und freie Hand versprochen ist, der Dorfkern aber samt noch gar nicht gebautem schnellen Internet abgerissen werden soll, nichts zu bieten. So regt sich demokratischer Widerstand. Mit Mistgabeln, Fäusten, Fahnen und Rufchören „wir wollen unseren Horst-Hermann wieder haben“ werden die Royals vertrieben. Die Verhaftung der „Königin“ übernimmt der schönste Mann der Wiedbachtaler Sportfreunde.

Also Hereinspaziert zur knallbunten, aberwitzigen Komödie um Aufstieg & Fall einer Königin, zu SAALÜ royal. Mit Liebeshändeln! Mit Intrigen! Mit vielen gut aufgelegten Neitersener Akteuren. Am So 10. Juli um 19 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) in die Wiedhalle Neitersen! Audienz-Billets für 12 EU (Abendkasse 15 EU) gibt es bei Ortsbürgermeister Horst Klein unter HKlei3@rz-online.de

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen, sowie im Kulturbüro in der Marktstrasse Altenkirchen. Tel.: 02681 7118. Photo-Regine-Ullrich