REGION – Höferadeln im Raiffeisenland – Zwei neue Rad-Rundtouren führen durch herrliche Natur und vorbei an landwirtschaftlichen Betrieben und heimischen Manufakturen. An zwei besonderen Aktionstagen im Juli öffnen die Höfe zusätzlich ihre Pforten und bieten je nach Standort, Einkauf regionaler Produkte, Erfrischungen, Hofführung und weitere Unterhaltung an.

„Radfahren im schönen Raiffeisenland und dabei die heimische Landwirtschaft besser Kennenlernen ist eine gute Kombination“, dachten sich die touristischen Vertreterinnen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und die Projektleitung der Regionalinitiative Naturgenuss Rhein-Westerwald. Mehrere Partner dieses regionalen Gastgeber- und Erzeuger-Netzwerks sind im Raiffeisenland beheimatet und so reifte die Idee, an frühere Höferadel-Erlebnistage anzuknüpfen, zwei Rad-Rundtouren zu entwickeln und regionale Erzeuger dabei auf dem Weg mit einzubeziehen.

Beide Touren sind nun neu im Tourenplaner Rheinland-Pfalz (www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de) eingestellt und können von dort direkt als Toureninformation mit Routenbeschreibung und Karte geladen werden. Im Rahmen der Naturgenuss Landsommer-Veranstaltungsreihe (www.naturgenuss-partner.de), die schöne ländlich geprägte Natur- und Genussangebote von Juli bis September anbietet, starten auch zwei besondere Höferadel-Erlebnistage. Erfrischungen und Verpflegung, Hofführungen oder Einkaufen regionaler Produkte und Kinderunterhaltung stehen an den Tagen je nach Hof auf dem Programm.

Die erste Tour läuft rund um Flammersfeld am Sonntag, 10. Juli von 11 bis 18 Uhr. Individuell können die Radler*Innen diese Tour am empfohlenen Startpunkt am Kirmesplatz in Flammersfeld beginnen. Die Streckenlänge von rund 24 Kilometern ist gut zu schaffen, die Route kann allerdings aufgrund des Höhenprofils als ambitioniert umschrieben werden.

An der Hofkäserei Heinrichshof in Burglahr erwarten die Besucher kalte Getränke, Kaffee & Kuchen, kleine Käseplatten und eine Joghurt-Bar als Verpflegung. Der Hofverkauf wird geöffnet sein und interessierte Besucher dürfen sich gerne auf dem Hof umsehen. Zusätzlich wird es eine Kettcar-Bahn für Kinder im leeren Kuhstall geben. Die Fey KG in Kescheid bietet an ihrem Milchviehhof in Selbstbedienung Erfrischungstränke an. Beim Biohof Seegers in Rott/Kaffroth können sich die Radler mit Erfrischungsgetränken und Gegrilltem aus Produkten vom Hof stärken. Nachmittags gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen. Der Verkauf von eigenen und Partner Produkten, Hofbesichtigung, Strohrutsche, Trampeltrecker, Bobbycar, Kettcar etc. runden das Angebot ab.

Die zweite Erlebnis-Tour umrundet auf ebenfalls rund 24 Kilometern Länge am Samstag, 16. Juli von 11 bis 18 Uhr die Stadt Altenkirchen. Hier ist der empfohlene Startpunkt der Bahnhof Altenkirchen in der Bahnhofstraße. Die mittelschwere Tour führt zur Privatkelterei Junge in Altenkirchen. Hier können Erfrischungsgetränke und auch die leckeren Säfte und Essige eingekauft werden. Auch der Wällerhof Augst in Helmenzen bietet Erfrischungsgetränke, aber auch Grillwürstchen zwischen 12 und 14 Uhr an. Ebenfalls findet um 14 Uhr eine geführte Hofrunde statt und der Einkauf von hofeigenen Produkten ist möglich. Die dritte Station bilden die Wiedtalhöfe in Berzhausen OT Strickhausen und Seelbach OT Bettgenhausen. Dort erwarten Radler kleine Snacks und kühle Erfrischungen im Rübengarten. Ebenfalls möglich ist die Besichtigung des Kartoffelfeldes mit Frühkartoffel-Ernte und direktem Verkauf ab Feld.

Beide Rundtouren sind unter „Höferadeln“ im Tourenplaner Rheinland-Pfalz (www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de) eingestellt und lohnen auch außerhalb der beiden besonderen Aktionstage eine Fahrt von Hof zu Hof im schönen Raiffeisenland.