Veröffentlicht am 28. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – FATCAT präsentieren Powerfunk und Soul in der Wiedhalle Neitersen

Acht verrückte Vollblutmusiker um den deutsch-amerikanischen Sänger Kenny Joyner, die dem Funk einen neuen Anstrich verpassen. Fetter Groove, schneidende Bläsersätze und eine mitreißende Soulstimme sind das Rezept für ihren modernen, erstaunlich vielschichtigen Sound: Powerfunk! Eine Live-Show voller Spielfreude, Charme und Authentizität – mit einer Wucht, die jedes Publikum mitreißt. FATCATs geballte Energie entfaltet sich vor allem live auf der Bühne. Die Band zelebriert handgemachte Musik in einer Zeit, in der das musikalische Geschick auf der großen Bühne rar wird. Ausgedehnte Arrangements, ekstatische Soli, dazu eine Rhythmusgruppe wie ein Uhrwerk. Und vornedran ein Entertainer mit ebenso viel Gefühl in der Stimme, wie für das Publikum.

Neben Auftritten u.a. auf dem Fusion Festival hat FATCAT als Support auch schon der Soul-Legende Chaka Khan, den Weißwurstbombern von LaBrassBanda sowie dem Jazz-Virtuosen Jamie Cullum eingeheizt.

Freitag, 8. Juli 2022, Beginn: 20 Uhr; Einlass 18:30 Uhr, Eintritt: VVK 21€ / ABK 26€, Ort: KulturSalon Wiedhalle Neitersen. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen, sowie im Kulturbüro in der Marktstrasse Altenkirchen. Tel.: 02681 7118 – Foto: Felix Groteloh