Veröffentlicht am 27. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – One Of These Pink Floyd Tributes rocken im Juli die Wiedhalle Neitersen

Nachdem One Of These bereits im Sommer 2021 in ihrer kleineren Besetzung „Early Years“ die ganz alten Pink Floyd vorgestellt haben, wird die Band am 7. Juli in zehnköpfiger Besetzung Songs aus dem legendären Album The Wall, sowie weitere Klassiker präsentieren und diese in die Herzen der Zuschauer tragen. Dabei wird der Spannungsbogen in Anlehnung an das Album mit all seiner musikalischen Düsterheit und Tragik geführt. Es gibt sowohl liebevolle Songs, brachiale musikalische Parts, sphärische Sounds bis hin zu schmerzertrunkenen und schreienden Gesangszenen.

One Of These hat sich mit viel Liebe zum Werk der britischen Band über NRW hinaus einen Fankreis erspielt, der nicht nur wegen der Musik Pink Floyds, sondern auch wegen der Hingabe der Musiker*innen die Liveauftritte der Band immer wieder gerne besucht.

Donnerstag, 7. Juli 2022, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr, Eintritt: VVK 26€ / ABK 31€, Ort: KulturSalon Wiedhalle Neitersen. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen, sowie im Kulturbüro in der Marktstrasse Altenkirchen. Tel.: 02681 7118