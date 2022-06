Veröffentlicht am 24. Juni 2022 von wwa

MORSBACH – Ein ganzes Jahr voller Musik – Konzert von musikalischen Früherziehungs- und der Blockflötengruppen

Zum Schuljahresabschluss haben die jüngsten Musikschulschülerinnen und -schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit in einem lebendigen Konzert in der Morsbacher Kulturstätte vorgestellt. Unter dem Titel „Die Jahresuhr“ wurde Musik zu allen vier Jahreszeiten präsentiert. Die Kinder sangen, spielten und stellten ihre Lieder mit Bewegungen dar. Ihre Begeisterung sprang sofort auf das zahlreich erschienene Publikum über. Die Lehrerinnen Sabine Fuchs, Kerstin Hartwich-Gareis, Valentina Hasch und Julia Luft hatten die Kinder bestens vorbereitet und bei ihnen die Begeisterung und Freude an Musik geweckt. Musikschulleiter Dr. Dirk van Betteray sah sich bestätigt, wie wichtig das Projekt „Musikalische Früherziehung für alle“ ist, in dem alle Vorschulkinder kostenfrei ein Jahr lang in den Kitas Unterricht in musikalischer Früherziehung bekommen. Finanziert wird dieses Projekt von der Musikschule, die dringend auf Spenden angewiesen ist, um dieses Projekt auch in den kommenden Jahren anbieten zu können. Weitere Infos: www.musikschulemorsbach.de