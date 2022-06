Veröffentlicht am 24. Juni 2022 von wwa

MÜNDERSBACH – Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 413 zwischen Höchstenbach und Mündersbach, eine Person verletzt

Freitagmorgen, 24. Juni 2022, kam es zur Kolission begegnender Fahrzeuge auf der B 414, zwischen Höchstenbach und Mündersbach. Der Fahrzeugführer eines Transporers befuhr die B 413 aus Richtung Höchstenbach kommend in Richtung Mündersbach. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 22jährige Fahrzeugführer des Transporters in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem PKW der entgegenkommenden 34jährigen Fahrzeugführerin. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 413 war für circa zwei Stunden zum Teil gesperrt, da die Fahrbahn durch ein Fachunternehmen von Betriebsstoffen gereinigt werden musst. Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Quelle: Polizei