Veröffentlicht am 24. Juni 2022 von wwa

RENGSDORF – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 256

Am späten Donnerstagnachmittag, 23. Juni 2022, kam es auf der Bundesstraße 256 zwischen Bonefeld und Neuwied zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer und ein 56jähriger Motorradfahrer befuhren in der genannten Reihenfolge die Bundesstraße 256 in Fahrtrichtung Neuwied. An der Anschlussstelle „Rengsdorf-West“ nutzte der Motorradfahrer den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt, um den PKW-Fahrer zu überholen. Bei diesem Überholmanöver kam er, unmittelbar nach Ende des Beschleunigungsstreifens, nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen von mehreren Gegenlenkversuchen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen stürzte er mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn und prallte gegen mehrere Stützpfosten der Schutzplanke. Er erlitt multiple Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehr auf der Bundesstraße 256 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme weiträumig umgeleitet. Quelle: Polizei