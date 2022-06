Veröffentlicht am 23. Juni 2022 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte parkte am Montagnachmittag, 13. Juni 2022, ihren weißen Jaguar Cabrio, in Bad Marienberg, in der Bergstraße, auf dem Parkplatz eines Anwesens, in Queraufstellung. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugseite des Jaguars. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstell. Am Jaguar konnte orange Farbanhaftung sichergestellt werden. Vermutlich handelt es sich demnach bei dem Unfallverursacher um ein orangenes Fahrzeug. Die Polizei Hachenburg bittet Zeugen, die an dem Nachmittag des 13. Juni 2022 etwas gesehen haben oder einen Hinweis geben können, sich bei der Polizei Hachenburg unter Tel.: 02662 95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei