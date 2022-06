Veröffentlicht am 23. Juni 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwochvormittag, 22. Juni 2022, gegen 11 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Geldbörse einer Frau, vermutlich auf dem Parkplatz des EDEKA Einkaufsmarkt, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, entgegen. Quelle: Polizei