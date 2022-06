Veröffentlicht am 24. Juni 2022 von wwa

WISSEN – BERLIN – Special Olympics Athlet traf Erwin Rüddel

Gleich zwei aufeinanderfolgende Highlights erlebte Mathias Baldus aus Wissen jetzt in Berlin. Der 27jährige Autist war als Teilnehmer der Special Olympics Nationalen Spiele in der Weltstadt mit Herz gemeldet. Im Vorfeld seines 10.000-Meter-Laufes im Olympiastadion empfing der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel den für die SO Rheinland-Pfalz – Westerwald Werkstätten GmbH (Lebenshilfe) startenden Sportler mit seiner Mutter Petra Baldus und seinem bei der SG Sieg in Hamm tätigen Trainer Knut Seelbach. Der trainiert seit 2014 mit großem Erfolg den Athleten aus der Siegstadt. „Gerade seine Ausdauer ist es, die Mathias immer wieder auf der Langstrecke erfolgreich sein lässt“, äußerten unisono die Mutter und der Trainer. Das zeigte sich abermals in Berlin, wo er die 25 Stadionrunden in 48,52 Minuten zurücklegte, damit einen genialen zweiten Platz erreichte und der Traum von einer Medaille bei diesem Sportevent wahr wurde. Dabei stand die Teilnahme von Mathias Baldus an diesem Sportevent wegen einer starken Erkältung bis Ende vergangener Woche „noch auf der Kippe“. Die Entscheidung zur Teilnahme fiel erst nach einem am zurückliegenden Samstag erfolgten Probelauf. Das Treffen mit dem Parlamentarier werteten die Gäste von der Sieg ebenfalls als Erfolg. „Dadurch wurde uns eine extra Führung ermöglicht, bei der wir Gelegenheit hatten, das Reichstagsgebäude und den Bundestag kennenzulernen. Erfreulich und sehr informativ war die folgende Unterhaltung mit Erwin Rüddel in der Cafeteria.“ Bei dieser Zusammenkunft zeigte sich, dass Sport und Politik viele Gemeinsamkeiten haben. „Ich wünsche Mathias, insbesondere für seine sportlichen Ambitionen, auch weiterhin viel Erfolg und Wohlergehen“, bekräftige Erwin Rüddel.