Veröffentlicht am 23. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Bürgerschaft gefragt: Stadt Neuwied packt Klimaschutz an

In einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 30. Juni, kommen ab 17.30 Uhr im Heimathaus alle Interessierten zusammen, die die Richtung des Klimaschutzkonzeptes mitbestimmen möchten. Bislang haben sich bereits zahlreiche Teilnehmer aus verschiedenen Organisationen für die Veranstaltung angemeldet. Sie bringen Ideen und Vorschläge ein, oder wollen sich nur anhören, wie die Stadt bei dem wichtigen Thema Klimaschutz vorgehen will. Alle Neuwieder Bürgerinnen und Bürger sind zur Auftaktveranstaltung eingeladen, um dort ihre Meinung kundzutun. Die Stadtverwaltung, die sich auf den Austausch mit der Bürgerschaft freut, bittet zwecks besserer Planung um eine Anmeldung unter https://www.neuwied.de/klimaschutzkonzept.html. Kurzentschlossene können allerdings auch ohne Anmeldung am 30. Juni ins Heimathaus kommen.