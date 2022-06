Veröffentlicht am 23. Juni 2022 von wwa

ROMMERSDORF – Tobias Mann spielt solo „Mann gegen Mann“

Satiriker und Musiker Tobias Mann stellt sich in seinem siebten Soloprogramm dem ultimativen Endgegner: Mann selbst. Die härtesten Diskussionen führt er mittlerweile nicht mehr im Internet, sondern in seinem tiefsten Inneren. Dabei zeigt sich: Selbst bei Facebook und Twitter geht es gesitteter zu – zum Beispiel bei der Frage: Ist der Mann die Wurzel allen Übels? Jedes Selbstgespräch mündet in wüste Beschimpfungen und Hasskommentare, ohne dass der User gesperrt wird. Das erhellende Zwiegespräch mit sich selbst erleben Satirefreunde im Rahmen der Rommersdorf Festspiele am Donnerstag, 14. Juli, um 20.15 Uhr in der Abteikirche.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de