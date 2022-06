Veröffentlicht am 23. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Wodka und Tigerente – Lukas Hoffmann gastiert in der Wied Scala in Neitersen

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, gastiert Lukas Hoffmann mit Wodka und Tigerente ab 19:30 Uhr in der Wied Scala, in Neitersen.

Alexander Gruber lebt mit seinem Vater in Heidelberg. Über seine Mutter weiß er nichts und er hat aufgehört, nach ihr zu fragen. Als sein Vater eines Nachts erschossen wird, nennt er ihm im Sterben die Telefonnummer seiner Tante in Wolgograd. Alex weiß nun, dass seine Mutter Russin ist, und beschließt, nach ihr zu suchen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Totti macht er sich in der alten 2CV seines Vaters auf die abenteuerliche Reise quer durch Osteuropa bis nach Sibirien, wo Alex das Geheimnis, das seine Mutter umgibt, lüften kann. Ein temporeicher Roadmovie-Roman über die nicht alltägliche Geschichte über Freundschaft, Liebe und die Suche nach der eigenen Identität.

Lukas Hoffmann, geb. 1983 in Heidelberg, gab sein Lehramtsstudium nach dem ersten Staatsexamen auf und studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Er lebt als freier Journalist und Autor in Köln. »Wodka und Tigerente« ist sein Debütroman.

Tickets: Ticket Regional: Westerwälder Literaturtage (ticket-regional.de). VVK: € 13,00; Abendkasse: € 15,00