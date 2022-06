Veröffentlicht am 23. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen reiste über den Rhein zum Niederwald Denkmal

Zur Tagestour auf dem Rhein mit Besuch des Niederwald Denkmal hatte der VdK Ortsverband Altenkirchen unter dem Vorsitz von Bruno Wahl eingeladen. Nicht hoch auf dem Gelben Wagen sondern mit einem bequemen Reisebus reisten die VdKler von Altenkirchen über Koblenz, Lahnstein und Braubach nach St. Goarshausen wo man die Goethe bestieg und eine dreistündige erholsame Schifffahrt auf dem Rhein, vorbei an der Lorelei, Oberwesel mit der Schönburg, die Pfalz bei Kaub, Bacharach, Assmannshausen und dem Mäuseturm, bis Rüdesheim genoss. Eingetaucht in die wunderschöne Rheinlandschaft die vielen Burgen, Schlößer und Städte erleben durfte. In Rüdesheim gelandet, brachte der Bus die VdKler hoch zum Niederwald Denkmal. Bei strahlendem Sonnenschein und erträglichen Temperaturen präsentierte sich tief unten der Rhein mit Blick auf Bingen und die bezaubernde Landschaft. Zur späten Nachmittagsstunde genoss die VdK Gesellschaft noch einen Rundgang mit Einkehr in Rüdesheim, bevor es zu früher Abendstunde wieder in Richtung Westerwald zum heimischen Altenkirchen ging. Fotos: Renate Wachow