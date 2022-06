Veröffentlicht am 22. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Streitigkeiten auf dem Weg zur Arbeit

Ein 36jähriger Mann hatte es am Dienstag, 21. Juni 2022 besonders eilig zur Arbeit zu kommen. Als er gegen 13:30 Uhr in die Hofeinfahrt seiner Arbeitsstätte einbiegen wollte und diese von einem Pkw blockiert wurde, betätigte er ungeduldig die Hupe. Dies wiederum brachte den 65jährigen Fahrer des Pkw so auf die Palme, dass sich eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen den Männern entwickelte.

Nachdem Beleidigungen fielen, spuckte der 65jährige den 36jährigen an. Darauf folgte eine körperliche Auseinandersetzung. Der 65jährige entfernte sich zunächst zu Fuß, kehrte jedoch zur Örtlichkeit zurück. Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz ermahnten die Streithähne zur Ruhe. Danach konnte der 36jährige schließlich seine Arbeit aufnehmen. Quelle: Polizei