Veröffentlicht am 21. Juni 2022

BETZDORF – Versuchter Aufbruch eines Shisha-Automaten

In der Nacht zum Sonntag, 19. Juni 2022, versuchten unbekannte Täter einen Shisha-Automaten in der Betzdorfer Innenstadt, im Bereich der Bahnhofstraße, aufzubrechen. Der Täter wollte dazu die Sichtscheibe des Automaten zertrümmern; dies misslang. Die Tat blieb damit im Versuchsstadium. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei