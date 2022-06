Veröffentlicht am 21. Juni 2022 von wwa

HORHAUSEN – Verkehrsunfallflucht in der Rheinstraße in Horhausen

Am späten Mittwochnachmittag, 15. Juni 2022, kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Rheinstraße (Bundesstraße 256) aus Richtung Flammersfeld kommend in Richtung Neuwied, touchierte den Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Seat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei