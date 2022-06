Veröffentlicht am 21. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine werden fortgesetzt

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen bietet einen weiteren Deutsch-Kurs für Geflüchtete aus der Ukraine an: Start ist am Montag, dem 27. Juni. Der Kurs unter der Leitung von Jutta Schmidt ist zunächst bis Anfang August geplant, eine Verlängerung ist möglich. Kurszeiten sind jeweils montags und donnerstags in der Zeit von 15 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen: Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule, Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de