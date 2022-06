Veröffentlicht am 20. Juni 2022 von wwa

KIRBURG – Mann fährt alkoholisiert in Schaufensterscheibe

Ein 38jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg befuhr am Sonntag, 19. Juni 2022, gegen 18:30 Uhr die Kirchstraße aus dem Industriegebiet Norken kommend in Fahrtrichtung L 287. Im Verlauf der Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, in einen Grünstreifen und kollidiert dort zunächst mit einem Straßenschild. Anschließend fuhr er geradeaus über die querverlaufende L 287 auf das Gelände und kollidiert dort frontal mit dem Eckpfeiler sowie dem Schaufenster eines Ladens. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde ein Alkoholwert von 1,42 Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei