Veröffentlicht am 20. Juni 2022 von wwa

BETZDORF – Betrunkener verbringt Nacht in Zelle der Polizei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. auf 19. Juni 2022, wurde die Polizei Betzdorf gegen 00:15 Uhr von der Wirtin einer Pension in der Betzdorfer Innenstadt angerufen. Die Frau berichtete, dass sie einem vermeintlichen Gast den Zutritt zu ihrer Pension verwehrt habe, weil dieser zum einen sturzbetrunken sei und auch nicht über finanzielle Mittel verfügen würde, die Unterkunft bezahlen zu können. Nun verlasse der Mann den Bereich vor der Pension aber nicht, sondern liege auf der Straße herum und klingele regelmäßig an der Tür, was wiederum die anderen Gäste stören würde. Die Polizei Betzdorf fand den stark alkoholisierten, 43jährigen wohnsitzlosen Mann wenig später in dem von der Wirtin beschriebenen Zustand vor. Da er selbst nicht mehr in der Lage war, seinen Weg eigenständig fortzusetzen, verbrachte er den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle des Polizeigewahrsams. Quelle: Polizei