Veröffentlicht am 20. Juni 2022 von wwa

UNNAU – Verkehrsunfall auf der B 414 mit flüchtigem Verursacher

In der ersten Sonntagsstunde des 19. Juni 2022, gegen 00:40 Uhr kam es an der Einmündung der Bundesstraße 414 und der Landesstraße 293 in der Gemarkung Unnau zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer PKW bog von der Landesstraße auf die Bundesstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 45jährigen PKW-Fahrers. Dieser wich dem weißen PKW aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Der weiße PKW flüchtete. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise zu dem weißen PKW (02662 9558 0). Quelle: Polizei