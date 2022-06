Veröffentlicht am 20. Juni 2022 von wwa

SALZ – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der L 316 – eine Person schwer verletzt – angeblicher Verursacher flüchtig

Samstag, 18. Juni 2022, um 22:13 Uhr, befuhr ein 20jähriger Fahrer eines BMW die L 316 von Salz kommend, in Richtung Dorndorf. In einer Linkskurve kam er mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer gab an, dass ihm ein PKW auf seinem Fahrstreifen entgegen kam und sein Fahrzeug touchiert habe, wodurch er von der Fahrbahn abkam. Da bei dem Fahrer Alkoholeinwirkung festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu dem möglichen flüchtigen Unfallverursacher oder zu dem Unfall selbst machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (piwesterburg.wache@polizei.rlp.de oder 02663 98050) zu melden. Quelle: Polizei