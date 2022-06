Veröffentlicht am 20. Juni 2022 von wwa

STADT KIRCHEN – „Rate mal, wer hier spricht“ – der Enkeltrick

Die Gemeindeschwesterplus der Stadt Kirchen Andreas Keßler lädt zur öffentlichen Infoveranstaltung am Mittwoch, 22. Juni 2022, um 17.30 Uhr in den Ratssaal der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ein.

„Der sogenannte Enkeltrick zählt zu den besonders hinterhältigen Betrugsmaschen, um älteren Menschen möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Bei diesen „Schockanrufen“ werden die Seniorinnen und Senioren so unter Druck gesetzt, dass keine Zeit zum Nachdenken oder für Rücksprachen mit der Familie bleibt“, erklärt Andrea Keßler.

Die Veranstaltung in Kooperation mit der Polizei Koblenz will für das Thema sensibilisieren und über aktuelle Tricks der Telefonbetrüger informieren. Dazu gibt es Tipps, wie man am besten bei Betrugsversuchen reagieren soll. Keßler lädt alle Interessierte herzlich ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.