Veröffentlicht am 19. Juni 2022 von wwa

SELBACH – Schlägerei auf Stufenfete an der Grillhütte in Selbach

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18. Juni 2022 wurde die Polizei Betzdorf gegen 03:30 Uhr über eine größere Schlägerei auf einer privat organisierten Stufenfete an der Grillhütte in der Ortslage Selbach (Sieg) informiert. Es sei zu einer Massenschlägerei zwischen etwa 30 Personen gekommen. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit starken Kräften der Polizei Betzdorf und unterstützend von der Polizei Altenkirchen aufgesucht. Die genannte Personengruppe konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Lediglich ein 18jähriger aus der VG Wissen meldete sich vor Ort und gab an, von einem 17jährigen aus der VG Wissen angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Die Personalien des Angreifers wurden vor Ort ermittelt. Im Nahbereich konnte wenig später eben dieser 17jährige und sein 22jähriger Begleiter (beide aus der VG Wissen) angetroffen werden. Die beiden schilderten den Vorgang erwartungsgemäß anders. Sie seien selbst angegriffen und durch Schläge im Gesicht verletzt worden. Der genaue Geschehensablauf konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht genau ermittelt werden. Diesbezüglich wird die Polizei Betzdorf weitere Ermittlungen im Rahmen der aufgenommenen Strafanzeige wegen Körperverletzung durchführen. Quelle: Polizei