Veröffentlicht am 19. Juni 2022 von wwa

RHEINBROHL – Unbekannter zerkratzt PKW in Rheinbrohl, in der Hauptstraße

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16. auf 17. Juni 2022, wurde ein PKW auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Rheinbrohl beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Lack auf der gesamten Fahrzeuglänge. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Linz entgegen. Quelle: Polizei