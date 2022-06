Veröffentlicht am 19. Juni 2022 von wwa

UNKEL – Fahrradfahrer gerät unter Linienbus und wird schwer verletzt

Freitagabend, 17. Juni 2022, kam es in Unkel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer wollte an einem an einer Haltestelle stehenden Linienbus vorbeifahren. Als der Fahrradfahrer auf Höhe des Busses war, fuhr der an. Es kam zur seitlichen Berührung der in gleicher Richtung fahrenden Verkehrsteilnehmer, der Fahrradfahrer stürzte und geriet zumindest mit einem Bein unter den Hinterreifen des Busses, wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Quelle: Polizei