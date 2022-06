Veröffentlicht am 19. Juni 2022 von wwa

ALSDORF – Kennzeichendiebstahl im Bereich der Schützenstraße in Alsdorf (Sieg)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 15. bis 16. Juni 2022, wurde von einem geparkten Pkw im Bereich der Schützenstraße in Alsdorf (Sieg), das hintere Kennzeichenschild AK-WH 207 entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Hinweise zu Tat und Täter an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei