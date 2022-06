Veröffentlicht am 19. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Goethe-Anlagen bieten perfektes Ambiente zum Chillen – Aktion des Quartiersmanagements – Vier Termine geplant

Premiere in den Neuwieder Goethe-Anlagen: Mit dem „R(h)ein chillen“ geht das Quartiersmanagement der südöstlichen Innenstadt ab Mittwoch, 29 Juni, 17 bis 21 Uhr, vier Wochen lang neue Wege. „R(h)ein chillen“: Das bedeutet mit einem Getränk in der Hand, den Füßen im Gras und der Abendsonne im Gesicht gute Musik zum Feierabend zu hören.

Die Goethe-Anlagen werden an diesen Abenden zum Treffpunkt für Freunde und Bekannte, die sich dort zum Picknick in lockerer Atmosphäre verabreden. Ob am Stehtisch, im Liegestuhl, auf den Stufen oder auf der Picknickdecke, die Goethe-Anlagen an der Rheinstraße bieten das perfekte Ambiente für einen entspannten Abend in netter Gesellschaft. Für die richtige Stimmung sorgt DJ RJ mit seinem Mix aus Melodic- und Vocalhouse.

Für alle, die kein eigenes Picknick mitbringen, steht „Don Terrino Genussmanufaktur“ mit saisonalen Leckereien und sommerfrischen Cocktails bereit. Das neue Team der Gaststätte „Bootshaus an der Rheinbrücke“, Jessica und Markus, bietet regionale Getränke, Bier und alkoholfreie Getränke an.

Die Veranstaltungen finden bis zu den Sommerferien jeweils mittwochs von 17 bis 21 Uhr statt. Termine sind der 29. Juni sowie der 6., 13. und 20. Juli. Weitere Infos im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt Neuwied, Rheintalweg 14, Tel. 02631 86 30 70, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de.