ALTENKIRCHEN – Zu Gast auf der „documenta fifteen“: Zweitägige Studienfahrt der Kreisvolkshochschule führt nach Kassel

Lust auf zeitgenössische Kunst? Alle fünf Jahre findet die „documenta“ in Kassel statt. Diese seltene Gelegenheit nimmt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen zum Anlass, allen Kunstinteressenten eine zweitägige Studienfahrt am Samstag und Sonntag, 10. Und 11. September 2022 anzubieten.

Was bringt die „documenta fifteen“?

Kassel steht seit dem 18. Juni wieder für insgesamt 100 Tage im Mittelpunkt der internationalen Kunst-Öffentlichkeit. Erstmals wurde mit der kuratorischen Leitung der „documenta fifteen“ keine Einzelperson betraut, sondern das indonesische Künstler- und Kuratorenkollektiv „ruangrupa“, was übersetzt so viel wie „Raum der Kunst“ bedeutet. Das Kollektiv legt seinem Konzept für die „documenta“ die Werte und Ideen von „lumbung“ – indonesisch für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune – zugrunde. Als künstlerisches und ökonomisches Modell fußt „lumbung“ auf Grundsätzen wie Kollektivität, gemeinschaftlichem Ressourcenaufbau und gerechter Verteilung. Es zieht sich durch alle Bereiche der Ausstellungskonzeption.

Was erwartet die Teilnehmer der Studienfahrt?

Die Teilnahme kostet 250 Euro pro Person. Inklusive sind dabei die Fahrt im modernen Reisebus, Übernachtung mit Frühstück im Viersterne-Hotel im Doppelzimmer, eine historische Stadtführung in Kassel, Eintritt und Führung über die „documenta“ sowie die Möglichkeit, die Ausstellung in eigener Regie zu erkunden. Der Zustieg zur Fahrt in Kooperation mit den anderen Volkshochschulen im Landkreis erfolgt in Altenkirchen. Weitere Abfahrtsorte sind Willroth und Montabaur. Anmeldungen werden erbeten bis zum 11. Juli.

Informationen und Anmeldungen: Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet eine zweitägige Studienfahrt zur „documenta fifteen“ nach Kassel an. (Foto: privat)