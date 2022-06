Veröffentlicht am 19. Juni 2022 von wwa

KIRCHEN – Erneute Sperrung des Bahnübergangs Schwelbel in Kirchen

Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird der Bahnübergang Schwelbel von Dienstag bis Mittwoch, 21 bis 22. Juni 2022, zwischen 20:00 und 22:00 Uhr für den gesamten Fahrzeug- sowie Fußgängerverkehr gesperrt. Die Umleitung für Fahrzeuge erfolgt über die B 62 Struthofspange, für Fußgänger über den Fußweg in der Unteren Schwelbelstraße an der Eisenbahnbrücke über die Sieg in die Bahnhofstraße. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.